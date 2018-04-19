На Луганщині судитимуть "заступника міністра ЛНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. У Луганській області передано до суду обвинувальний акт стосовно "заступника міністра промисловості та торгівлі ЛНР", обвинуваченого у створенні терористичної організації, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби прокуратури Луганської області.
"Оскільки посадовець переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності на непідконтрольній українській владі території Луганської області, стосовно останнього здійснено процедуру спеціального досудового розслідування, за результатами якої обвинувальний акт направлено до суду", - йдеться у повідомленні.
За даними слідства, як поінформували у прокуратурі, у 2016 році громадянин України надав згоду на призначення себе на посаду так званого "заступника міністра" та дотепер організовує функціонування та діяльність вказаного відомства у різних галузях промисловості.
Своїми діями "заступник міністра", наголосили у відомстві, завдає шкоду державним інтересам України та порушує права громадян України, які мешкають на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганської області.
Як повідомляв УНН, на Луганщині слідчі СБУ завершили досудове розслідування та направили до суду десять обвинувальних актів по кримінальним провадженням стосовно так званих "силовиків" терористичної організації "ЛНР".