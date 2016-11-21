В Луганской области будут судить руководительницу одного из департаментов "Минюста "ЛНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Луганской области будут судить руководительницу одного из департаментов "Министерства юстиции "ЛНР". Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Луганской области.
Установлено, что в августе 2014 года гражданка Украины инициировала и дала согласие на назначение ее на должность так называемого начальника "Департамента нотариата и банкротства Министерства юстиции "ЛНР".
С ноября 2014 года и до сих пор указанное лицо выполняет обязанности должностного лица незаконно созданного органа, действующего в интересах террористической организации "ЛНР".
Поскольку указанное лицо скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности на временно оккупированной территории Луганской области, на основании постановления следственного судьи начато специальное досудебное расследование, по результатам которого обвинительный акт направлен в суд по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в деятельности террористической организации).
Женщине грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.