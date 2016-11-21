На Луганщині судитимуть очільницю одного з департаментів “Мін'юсту “ЛНР”

Встановлено, що у серпні 2014 року громадянка України ініціювала та надала згоду на призначення її на посаду так званого начальника “Департаменту нотаріату та банкрутства Міністерства юстиції “ЛНР”.

З листопада 2014 року і дотепер вказана особа виконує обов’язки посадової особи незаконно утвореного органу, що діє на користь терористичної організації “ЛНР”.

Оскільки вказана особа переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності на тимчасово окупованій території Луганської області, на підставі ухвали слідчого судді розпочато спеціальне досудове розслідування, за результатами якого обвинувальний акт направлено до суду за ч. 1 ст. 258-3 КК України (участь у діяльності терористичної організації).

Жінці загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.