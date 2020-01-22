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В Луганской области будут судить двух членов "избирательной комиссии" псевдореферендума 2014 года

Киев • УНН

 • 12592 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. В Луганской области будут судить двух человек, которые в 2014 году были членами "избирательной комиссии" псевдореферендума по "государственной самостоятельности ЛНР". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Луганской области.

В Луганской области будут судить двух членов "избирательной комиссии" псевдореферендума 2014 года

"За процессуального руководства прокуратуры Луганской области завершено досудебное расследование в отношении двух местных жителей, которые в мае 2014 года обеспечили проведение "референдума" по поддержке "Акта о государственной самостоятельности ЛНР". Сейчас обвинительные акты по ч.2 ст.110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) направлено в суд", - говорится в сообщении.

По данным следствия, которое осуществляется следователями ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, указанные лица, став членами так называемой "участковой избирательной комиссии", организовали незаконное волеизъявления на пяти участках Станично-Луганского района.

Они формировали списки избирателей, выдавали бюллетени, контролировали процесс и порядок голосования.

По завершению псевдореферендума и подсчета бюллетеней, результаты голосования на указанных участках были переданы "Центральной избирательной комиссии" для провозглашения в дальнейшем "самостоятельности ЛНР".

Напомним, так называемый глава "избирательной комиссии" предстанет перед судом за организацию и участие в проведении псевдореферендума 2014 года.

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