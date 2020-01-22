На Луганщині судитимуть двох членів "виборчої комісії" псевдореферендуму 2014 року
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. На Луганщині судитимуть двох осіб, які у 2014 році були членами "виборчої комісії" псевдореферендуму щодо "державної самостійності ЛНР". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Луганської області.
"За процесуального керівництва прокуратури Луганської області завершено досудове розслідування стосовно двох місцевих мешканців, які у травні 2014 року забезпечили проведення "референдуму" щодо підтримки "Акту про державну самостійність ЛНР". Наразі обвинувальні акти за ч. 2 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) направлено до суду", - сказано у повідомленні.
За даними слідства, яке здійснюється слідчими ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, вказані особи, ставши членами так званої "дільничної виборчої комісії", організували незаконне волевиявлення на п’яти дільницях Станично-Луганського району.
Вони формували списки виборців, видавали бюлетені, контролювали процес та порядок голосування.
По завершенню псевдореферендуму та підрахунку бюлетенів, результати голосування на зазначених дільницях було передано до "центральної виборчої комісії" для проголошення у подальшому "самостійності ЛНР".
Нагадаємо, так званий голова "виборчої комісії" постане перед судом за організацію та участь у проведенні псевдореферендуму 2014 року.