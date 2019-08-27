На Луганщині судитимуть "голову виборчої комісії" псевдореферендуму 2014 року
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Так званий голова виборчої комісії постане перед судом за організацію та участь у проведенні псевдореферендуму 2014 року. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури Луганської області.
"Прокуратурою Луганської області до суду направлено обвинувальний акт стосовно мешканця Попасной Луганської області за фактом участі у проведенні так званого «референдуму щодо підтримки "Акту про державну самостійність "ЛНР", тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України (умисні дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб, направлені на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України)", - йдеться в повідомленні.
Так, у день проведення псевдореферендуму, 11 травня 2014 року, чоловік прибув до "виборчої дільниці", облаштованої в приміщенні Локомотивного депо в місті Попасна для координації роботи інших "членів комісії", надаючи їм поради та вказівки щодо процесу голосування. Крім того, підозрюваний інформував так звану районну виборчу комісію про хід голосування та кількість виборців, а також взяв участь у підрахунку бюлетенів та склав протокол за результатами проведення "референдуму" на вказаній дільниці.
Після завершення виборчого процесу чоловік особисто передав бюлетені та протокол представникам так званої Луганської народної республіки для подальшого підрахунку та оголошення результатів "референдуму" з метою відокремлення частини території України.
Оскільки під час досудового розслідування чоловік повністю визнав свою провину у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, щиро розкаявся, активно сприяв розкриттю злочину та викриттю інших співучасників, між ним та прокурором укладено угоду про визнання винуватості.
Наразі обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні з угодою про визнання винуватості направлено до суду.
Нагадаємо, у Луганській області засудили до 5 років в’язниці умовно “голову виборчої комісії” так званого “референдуму” 2014 року.