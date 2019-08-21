Одна з організаторок псевдореферендуму в Луганській області відбулася умовним покаранням
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Біловодський районний суд Луганської області засудив до 5 років в’язниці умовно “голову виборчої комісії” так званого “референдуму” 2014 року щодо відокремлення Луганської області від території України. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Луганської області, передає УНН.
“Прокуратурою Луганської області підтримано публічне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно одного з організаторів так званого „референдуму“ щодо підтримки „Акту про державну самостійність Луганської народної республіки“ 2014 року на Луганщині”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у рамках кримінального провадження, розпочатого за матеріалами 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях встановлено, що “мешканка с. Тепле Станично-Луганського району добровільно взяла участь в підготовці та проведенні незаконного “референдуму”.
“Жінка виконувала функції „голови виборчої комісії“. Зокрема, вона безпосередньо займалася підготовкою до псевдореферендуму, організувала роботу так званих „членів комісії“, контролювала процес „голосування“, а по завершенню незаконного „волевиявлення“ разом з іншими особами, стосовно яких матеріали виділені в окремі провадження, здійснила підрахунок „бюлетенів“ та їх передачу для оголошення результатів й подальшого створення так званої „ЛНР“”, — йдеться у повідомленні.
Так, пресслужбі розповіли, що у даному кримінальному провадженні у ході досудового розслідування підозрювана визнала свою провину, сприяла викриттю інших співучасників та, користуючись своїм правом, ініціювала укладення угоди про визнання винуватості з прокурором.
“Біловодський районний суд Луганської області вказану особу визнав винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України (умисні дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб, направлені на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України) та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з іспитовим строком”, — резюмують у повідомленні.
Нагадаємо, раніше за обвинуваченням прокуратури Луганської області ухвалено вирок організатору незаконного “референдуму” 2014 року.