Одна из организаторок псевдореферендума в Луганской области отделалась условным наказанием
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Беловодский районный суд Луганской области приговорил к 5 годам тюрьмы условно “председателя избирательной комиссии” так называемого “референдума” 2014 об отделении Луганской области от территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области, передает УНН.
“Прокуратурой Луганской области поддержано публичное обвинение в уголовном производстве в отношении одного из организаторов так называемого “референдума” по поддержке “Акта о государственной самостоятельности Луганской народной республики “2014 году в Луганской области”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках уголовного производства, начатого по материалам 3 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях установлено, что “жительница с. Теплое Станично-Луганского района добровольно приняла участие в подготовке и проведении незаконного “референдума”.
“Женщина выполняла функции “председателя избирательной комиссии”. В частности, она непосредственно занималась подготовкой к псевдореферендуму, организовала работу так называемых “членов комиссии”, контролировала процесс “голосования”, а по завершению незаконного “волеизъявления” вместе с другими лицами, в отношении которых материалы выделены в отдельные производства, осуществила подсчет “бюллетеней” и их передачу для объявления результатов и последующего создания так называемой “ЛНР”, — говорится в сообщении.
Так, пресс-служба рассказала, что в данном уголовном производстве в ходе досудебного расследования подозреваемая признала свою вину, способствовала разоблачению других соучастников и, пользуясь своим правом, инициировала заключение соглашения о признании виновности с прокурором.
“Беловодский районный суд Луганской области указанное лицо признал виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (умышленные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком”, — резюмируют в сообщении.
Напомним, ранее по обвинению прокуратуры Луганской области вынесен приговор организатору незаконного “референдума” 2014 года.