В Луганской области будут судить "главу избирательной комиссии" псевдореферендума 2014 года

"Прокуратурой Луганской области в суд направлено обвинительное заключение в отношении жителя Попасной Луганской области по факту участия в проведении так называемого« референдума по поддержке "Акта о государственной самостоятельности "ЛНР", то есть совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (умышленные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины)", - говорится в сообщении.

Так, в день проведения псевдореферендуму, 11 мая 2014, мужчина прибыл в "избирательный участок", обустроенный в помещении Локомотивного депо в городе Попасная для координации работы других "членов комиссии", предоставляя им советы и указания относительно процесса голосования. Кроме того, подозреваемый информировал так называемую районную избирательную комиссию о ходе голосования и количество избирателей, а также принял участие в подсчете бюллетеней и составил протокол по результатам проведения "референдума" на указанном участке.

После завершения избирательного процесса мужчина лично передал бюллетени и протокол представителям так называемой Луганской народной республики для дальнейшего подсчета и объявления результатов "референдума" с целью отделения части территории Украины.

Поскольку во время досудебного расследования мужчина полностью признал свою вину в совершении указанного уголовного преступления искренне раскаялся, активно способствовал раскрытию преступления и изобличению других соучастников, между ним и прокурором заключено соглашение о признании виновности.

Сейчас обвинительный акт в указанном уголовном производстве по договору о признании виновности направлено в суд.

Напомним, в Луганской области осудили до 5 лет тюрьмы условно "председателя избирательной комиссии" так называемого "референдума" 2014 года.