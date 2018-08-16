В Луганской области развивают футбольную инфраструктуру

"На сегодняшний день в процессе строительства находится 8 футбольных площадок с искусственным покрытием. Их готовность от 50 до 90%", - подчеркнули в облгосадминистрации.

Завершить строительство указанных объектов планируется до конца года, добавили в ОГА.

"Дополнительно планируется обустроить 8 площадок за счет программы 2018 года "Строительство футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Украины "и 9 площадок с привлечением средств ДФРР", - рассказали в облгосадминистрации.

Заметим, что процесс строительства футбольных мини-полей продолжается во всех регионах Украины.

В частности, на Буковине будут 8 новых площадок. В Житомирской - 31, в Черкасской - 8, в Тернопольской - 10, в Ровенской области - 7 площадок.

В общем, в Федерации футбола Украины планируют, что этой осенью в Украине начнут работу 500 новых футбольных мини-полей.

"На всех этих площадках во всех регионах Украины в будущем будут проходить регулярные турниры среди самых маленьких футболистов", - отметил первый вице-президент ФФУ Вадим Костюченко.