На Луганщині розбудовують футбольну інфраструктуру
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. На території Луганської області, підконтрольній українській владі, триває будівництво 8 спортивних майданчиків зі штучним покриттям для гри в міні-футбол. Про це УНН повідомили у Луганській ОДА.
“На сьогодні у процесі будівництва перебуває 8 футбольних майданчиків зі штучним покриттям. Їх готовність від 50 до 90%”, — підкреслили в облдержадміністрації.
Завершити будівництво вказаних об'єктів планується до кінця року, додали в ОДА.
"Додатково планується облаштувати 8 майданчиків за рахунок програми 2018 року "Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України" та 9 майданчиків з залученням коштів ДФРР", - розповіли в облдержадміністрації.
Зауважимо, що процес будівництва футбольних міні-полів триває у всіх регіонах України.
Зокрема, на Буковині будуть 8 нових майданчиків. На Житомирщині - 31, на Черкащині – 8, на Тернопільщині – 10, на Рівненщині – 7, тощо.
Загалом, у Федерації футболу України планують, що цієї осені в Україні розпочнуть роботу 500 нових футбольних міні-полів.
"На всіх цих майданчиках у всіх регіонах України в майбутньому будуть проходити регулярні турніри серед найменших футболістів“, — зазначив перший віце-президент ФФУ Вадим Костюченко.