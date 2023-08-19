В Луганской области россияне несут значительные потери, идут постоянные ротации - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Подразделения российских войск в Луганской области теряют боеспособность на фоне значительных потерь. Это приводит к постоянным ротациям, сообщил в субботу глава Луганской ОВА Артем Лысогор, пишет УНН.
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Как указали в ОВА, враг не оставляет намерений штурмовать Белогоровку.
«Еще одна попытка с их стороны была вчера. Но украинские военные сорвали планы противника. В Луганской области россияне несут значительные потери, подразделения теряют боеспособность, что приводит к постоянным ротациям. Там, где не хватает кадровых войск, на штурмы идут боевой арамейский резерв, заключенные и представители других частных кампаний», - сообщил Лысогор в Telegram.
Кроме того, как сообщается, по Белогоровке нанесены авиационные удары, артиллерийским обстрелам подверглись Невское и Белогоровка.
Дополнение
По данным Генштаба, Силы обороны отбили атаки россиян на Купянском и Лиманском направлениях.