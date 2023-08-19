На Луганщині росіяни несуть значні втрати, ідуть постійні ротації - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Підрозділи російських військ у Луганській області втрачають боєздатність на тлі значних втрат. Це призводить до постійних ротацій, повідомив у суботу голова Луганської ОВА Артем Лисогор, пише УНН.
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Як вказали в ОВА, ворог не полишає намірів штурмувати Білогорівку.
«Ще одна спроба з їхнього боку була учора. Але українські військові зірвали плани противника. На Луганщині росіяни несуть значні втрати, підрозділи втрачають боєздатність, що призводить до постійних ротацій. Там, де не вистачає кадрових військ, на штурми йдуть бойовий арамейський резерв, ув’язнені та представники інших приватних кампаній», - поінформував Лисогор у Telegram.
Окрім того, як повідомляється, по Білогорівці завдано авіаційних ударів, артилерійських обстрілів зазнали Невське та Білогорівка.
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За даними Генштабу, Сили оборони відбили атаки росіян на Куп'янському та Лиманському напрямках.