В Луганской области сообщили подозрение приспешнику боевиков, который пытался продать гранаты
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В Луганской области мужчину, который приютил соратника НВФ и пытался подзаработать на продаже средств диверсии, сообщили о подозрении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.
"На днях, в рамках уголовного производства, гражданину Украины жителю Попаснянского района Луганской области сообщено о подозрении в совершении преступления по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)", - сказано в сообщении.
Отмечается, что отныне ему грозит лишение свободы сроком от трех до семи лет.
Напомним, в Луганской области в частном доме соратника незаконного вооруженного формирования нашли гранаты, которые он пытался продать.