На Луганщині повідомили підозру поплічнику бойовиків, який намагався продати гранати

"Днями, в рамках кримінального провадження, громадянину України мешканцю Попаснянського району Луганської області повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами)", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що відтепер йому загрожує позбавлення волі строком від трьох до семи років.

Нагадаємо, на Луганщині у приватному будинку поплічника незаконного збройного формування знайшли гранати, які той намагався продати.