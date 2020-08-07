На Луганщині повідомили підозру поплічнику бойовиків, який намагався продати гранати
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. На Луганщині чоловіку, який прихистив поплічника НЗФ та намагався підзаробити на продажі засобів диверсії, повідомили про підозру. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.
"Днями, в рамках кримінального провадження, громадянину України мешканцю Попаснянського району Луганської області повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами)", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що відтепер йому загрожує позбавлення волі строком від трьох до семи років.
Нагадаємо, на Луганщині у приватному будинку поплічника незаконного збройного формування знайшли гранати, які той намагався продати.