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На Луганщині у будинку поплічника бойовиків знайшли гранати, які він намагався продати

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. На Луганщині у приватному будинку поплічника незаконного збройного формування знайшли гранати, які той намагався продати. Про це повідомляє УНН із посилання на пресслужбу Державної прикордонної служби.

На Луганщині у будинку поплічника бойовиків знайшли гранати, які він намагався продати

“16 травня, виконуючи доручення слідчого відповідно до ухвали суду в рамках кримінального провадження, оперативники Луганського загону спільно зі слідчими та працівниками Попаснянського відділу поліції провели санкціонований обшук будівлі в смт Комишуваха неподалік лінії розмежування на Луганщині”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що згодом із приміщення будинку правоохоронці вилучили дві гранати Ф-1, РГД-5 та два корпуси РПГ-22.

Перед тим, оперативники встановили, що за адресою проведення обшуків проживає громадянин, який у 2014 році прихистив та в подальшому проживав із поплічниками НЗФ, які і залишили йому небезпечні “подарунки”. Також правоохоронці встановили, що власник “товару” намагався підзаробити на продажі засобів диверсії.

Виявлені засоби військового ураження вилучено компетентними органами для проведення подальших слідчих дій.

Нагадаємо, в одному з покинутих приватних будинків у населеному пункті Катеринівка Донецької області виявили схованку з 1280 штук набоїв.

Українські Національні Новини

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