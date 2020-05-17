На Луганщині у будинку поплічника бойовиків знайшли гранати, які він намагався продати
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. На Луганщині у приватному будинку поплічника незаконного збройного формування знайшли гранати, які той намагався продати. Про це повідомляє УНН із посилання на пресслужбу Державної прикордонної служби.
“16 травня, виконуючи доручення слідчого відповідно до ухвали суду в рамках кримінального провадження, оперативники Луганського загону спільно зі слідчими та працівниками Попаснянського відділу поліції провели санкціонований обшук будівлі в смт Комишуваха неподалік лінії розмежування на Луганщині”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що згодом із приміщення будинку правоохоронці вилучили дві гранати Ф-1, РГД-5 та два корпуси РПГ-22.
Перед тим, оперативники встановили, що за адресою проведення обшуків проживає громадянин, який у 2014 році прихистив та в подальшому проживав із поплічниками НЗФ, які і залишили йому небезпечні “подарунки”. Також правоохоронці встановили, що власник “товару” намагався підзаробити на продажі засобів диверсії.
Виявлені засоби військового ураження вилучено компетентними органами для проведення подальших слідчих дій.
Нагадаємо, в одному з покинутих приватних будинків у населеному пункті Катеринівка Донецької області виявили схованку з 1280 штук набоїв.