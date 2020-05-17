В Луганской области в доме соратника боевиков нашли гранаты, которые он пытался продать
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. В Луганской области в частном доме соратника незаконного вооруженного формирования нашли гранаты, которые он пытался продать. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.
“16 мая, выполняя поручение следователя в соответствии с постановлением суда в рамках уголовного производства, оперативники Луганского отряда совместно со следователями и сотрудниками Попаснянского отдела полиции провели санкционированный обыск здания в пгт Комышуваха неподалеку линии разграничения в Луганской области”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что впоследствии из помещения дома правоохранители изъяли две гранаты Ф-1, РГД-5 и два корпуса РПГ-22.
Перед тем, оперативники установили, что по адресу проведения обысков проживает гражданин, который в 2014 году приютил и в дальнейшем проживал с соратниками НЗФ, которые и оставили ему опасные “подарки”. Также правоохранители установили, что владелец “товара” пытался подзаработать на продаже средств диверсии.
Обнаруженные средства военного поражения изъято компетентными органами для проведения дальнейших следственных действий.
Напомним, в одном из заброшенных частных домов в населенном пункте Екатериновка Донецкой области обнаружили тайник с 1280 штук патронов.