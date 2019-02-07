В Луганской области полковник налоговой требовал "дань" с предпринимателя
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Правоохранители задержали на взятке руководителя одного из подразделений Главного управления Государственной фискальной службы в Луганской области. Об этом сообщает отдел коммуникации СБУ, передает УНН.
“Оперативники спецслужбы установили, что полковник налоговой милиции требовал от местного предпринимателя ежемесячную „дань“ в размере 30 тыс. грн. За эту сумму злоумышленник обещал не препятствовать предпринимательской деятельности коммерсанта с подакцизными товарами”, — говорится в сообщении.
Чиновника задержали во время получения первого платежа.
Сейчас решается вопрос о сообщении налоговику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) УК, следственные действия продолжаются.
Как сообщал УНН, полицейскому грозит до 10 лет за сбыт наркотиков и получение взятки.