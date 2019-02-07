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На Луганщині полковник податкової вимагав "данину" з підприємця

На Луганщині полковник податкової вимагав "данину" з підприємця

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Правоохоронці затримали на хабарі керівника одного з підрозділів Головного управління Державної фіскальної служби у Луганській області. Про це повідомляє відділ комунікації СБУ, передає УНН.

"Оперативники спецслужби встановили, що полковник податкової міліції вимагав від місцевого підприємця щомісячну "данину" у розмірі 30 тис. грн. За цю суму зловмисник обіцяв не перешкоджати підприємницькій діяльності комерсанта з підакцизними товарами", - йдеться у повідомленні.

Посадовця затримали під час отримання першого платежу.

Зараз вирішується питання щодо повідомлення податківцю про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Одержання хабара) ККУ, слідчі дії тривають.

Як повідомляв УНН, поліцейському загрожує до 10 років за збут наркотиків та отримання хабара.

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