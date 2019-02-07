На Луганщині полковник податкової вимагав "данину" з підприємця
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Правоохоронці затримали на хабарі керівника одного з підрозділів Головного управління Державної фіскальної служби у Луганській області. Про це повідомляє відділ комунікації СБУ, передає УНН.
"Оперативники спецслужби встановили, що полковник податкової міліції вимагав від місцевого підприємця щомісячну "данину" у розмірі 30 тис. грн. За цю суму зловмисник обіцяв не перешкоджати підприємницькій діяльності комерсанта з підакцизними товарами", - йдеться у повідомленні.
Посадовця затримали під час отримання першого платежу.
Зараз вирішується питання щодо повідомлення податківцю про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Одержання хабара) ККУ, слідчі дії тривають.
Як повідомляв УНН, поліцейському загрожує до 10 років за збут наркотиків та отримання хабара.