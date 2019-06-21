В Луганской области полиция открыла два производства из-за массового отравления на пляже
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Правоохранители решили открыть два производства из-за массового отравления людей после купания на пляже “Малибу” в городе Рубежное Луганской области. Об этом журналисту УНН сообщила начальник отдела коммуникации полиции области Татьяна Погукай.
“По данному факту полиция Луганщины открыла уголовные производства по ст. 242 УК Украины (нарушение правил охраны вод — ред.) и ст. 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений — ред.)”, — сказала Погукай.
Погукай, отметила, что изначально планировали переквалифицировать производства, однако в итоге решили оставить обе статьи.
Также, по ее словам, анализы забора воды пока не готовы.
“Обещают, что они будут сегодня после обеда”, — добавила Погукай.
Напомним, полиция расследует массовое отравление детей после купания на пляже “Малибу” в городе Рубежное Луганской области.
Как сообщал УНН, после отдыха на пляже “Малибу” в Луганской области с диагнозом гастроэнтероколит в больницах города Рубежное и Северодонецк находится 40 человек, из которых 33 ребенка.