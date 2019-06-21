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На Луганщині поліція відкрила два провадження через масове отруєння на пляжі

Київ • УНН

 • 9362 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Правоохоронці вирішили відкрити два провадження через масове отруєння людей після купання на пляжі “Малібу” у місті Рубіжне Луганської області. Про це журналісту УНН повідомила начальник відділу комунікації поліції області Тетяна Погукай.

На Луганщині поліція відкрила два провадження через масове отруєння на пляжі

“За даним фактом поліція Луганщини відкрила кримінальні провадження за ст. 242 КК України (порушення правил охорони вод — ред.) та ст. 325 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням — ред.)”, — сказала Погукай.

Погукай, зазначила, що спочатку планували перекваліфікувати провадження , проте в результаті вирішили залишити обидві статті.

Також, за її словами, аналізи забору води наразі не готові.

“Обіцяють, що вони будуть сьогодні після обіду”, — додала Погукай.

Нагадаємо, поліція розслідує масове отруєння дітей після купання на пляжі “Малібу” у місті Рубіжне Луганської області.

Як повідомляв УНН, після відпочинку на пляжі “Малібу” в Луганській області з діагнозом гастроентероколіт у лікарнях міста Рубіжне та Сєвєродонецьк перебуває 40 осіб, з яких 33 дитини.

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