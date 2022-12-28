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В Луганской области оккупанты начали принудительную российскую паспортизацию детей

Киев • УНН

 • 272395 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Луганской области оккупанты начали принудительный процесс получения детьми гражданства рф, сообщили в Луганской ОВА в среду, 28 декабря, в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"В кремле спешат принудительно паспортизировать жителей оккупированной Луганской области. То, что они не сочли нужным делать в течение восьми лет, пытаются успеть за несколько месяцев, чтобы внушить людям разочарование в Украине и, одновременно, усилить собственную пропаганду. В частности, уже даже вступил в силу порядок подачи заявления о признании ребенка, проживающего на оккупированной территории и не достигшего возраста 14 лет, гражданином рф. Для этого одному из родителей обязательно нужно иметь паспорт рф", - сообщили в ОВА.

Там замечают, что можно его и не получать и "сразу подпасть под сокращение на работе или под отказ в социальных выплатах". "Времени на размышления оккупанты не дают", - указали в ОВА.

Дополнение

В ОП отмечали, что российский паспорт воспринимается в мире как "токсичный", а значит, попытки провести паспортизацию на оккупированных территориях Украины полностью провалятся.

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