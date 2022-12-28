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На Луганщині окупанти розпочали примусову російську паспортизацію дітей

На Луганщині окупанти розпочали примусову російську паспортизацію дітей

Київ • УНН

 • 272396 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. У Луганській області окупанти розпочали примусовий процес отримання дітьми громадянства рф, повідомили у Луганській ОВА у середу, 28 грудня, у Telegram, пише УНН.

Цитата

"У кремлі поспішають примусово паспортизувати жителів окупованої Луганщини. Те, що вони не вважали за потрібне робити протягом восьми років, намагаються встигнути за кілька місяців, аби вселити в людей зневіру до Україні і, водночас, посилити власну пропаганду. Так, вже навіть набув чинності порядок подання заяви про визнання дитини, що мешкає на окупованій території та не досягла віку 14 років, громадянином рф. Для цього одному з батьків обов’язково потрібно мати паспорт рф", - повідомили в ОВА.

Там зауважують, що можна його і не отримувати та "одразу підпасти під скорочення на роботі або під відмову у соціальних виплатах". "Часу на роздуми окупанти не залишають", - вказали в ОВА.

Доповнення

В ОП зазначали, що російський паспорт сприймається в світі як "токсичний", а отже намагання провести паспортизацію на окупованих територіях України повністю проваляться.

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