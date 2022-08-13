Намагання росії провести паспортизацію на окупованих українських територіях є абсолютно провальними - Подоляк

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"Чому намагання росії провести паспортизацію на окупованих українських територіях є абсолютно провальними? Причина проста: російський паспорт сприймається у світі як максимально токсичний. Це мітка, за якою у будь-якій цивілізованій країні визначають потенційного носія цінностей "русского мира", а отже, репутаційну та безпекову загрозу", – зазначив Подоляк.

Деталі

Він перерахував, які “привілеї” отримує наразі власник російського паспорту:

Абсолютно закриті для подорожей Нідерланди, Норвегію, Бельгію, Данію, Чехію, Словаччину, Литву, Латвію, Естонію та низку інших країн. А також суттєві труднощі з отриманням віз і посвідок на проживання у багатьох країнах. Є ймовірність втратити шенгенської візи на будь-якому кордоні за підтримку агресії проти України.

Відсторонення від міжнародних спортивних змагань – неможливість представляти свою країну, використовувати національні кольори чи стояти на п'єдесталі під її гімн.

Блокування рахунків у закордонних банках і неможливість або складнощі з відкриттям нових. Від Вірменії й Казахстану до Греції, Франції та Німеччини. Адже відкривши росіянину рахунок, кожна фінансова установа наражає на небезпеку всю свою операційну діяльність через можливі санкції.

Відмова в обслуговуванні. Навіть великі мережі готелів, що працюють у колись заповнених російськими туристами ОАЕ чи Домінікані, відмовляються бронювати номери для власників російських паспортів. Власники ресторанів, салонів краси, клінік, житла на винайм дедалі частіше заявляють: росіянам вхід заборонено. Ба більше, великі юридичні фірми навіть за великі гроші не беруться представляти інтереси громадян росії – як це відбувається, наприклад, у Великій Британії.

Кінець європейського шопінгу. Люксові бренди чудово розуміють ризики порушення санкцій, тому не продають речі росіянам, які потім повезуть їх на свої болота. Якщо ж вдалося обдурити продавця – не вийде пройти повз «погранця». Десятки справ і конфіскація придбаних товарів – те, що вже отримали шопери, наприклад, на кордоні з Фінляндією.

Нагадаємо

У тимчасово зайнятому окупантами Енергодарі на Запоріжжі колаборанти учора отримали паспорти рф, лише 0,05% жителів не бойкотують російську паспортизацію.