Попытки россии провести паспортизацию на оккупированных украинских территориях абсолютно провальны - Подоляк

Цитата

"Почему попытки россии провести паспортизацию на оккупированных украинских территориях абсолютно провальны? Причина проста: российский паспорт воспринимается в мире как максимально токсичный. Это метка, по которой в любой цивилизованной стране определяют потенциального носителя ценностей "русского мира", а следовательно, репутационную и угрозу безопасности", – отметил Подоляк.

Детали

Он перечислил, какие “привилегии” получает сейчас владелец российского паспорта:

Абсолютно закрытые для путешествий Нидерланды, Норвегию, Бельгию, Данию, Чехию, Словакию, Литву, Латвию, Эстонию и ряд других стран. А также существенные трудности с получением виз и вида на жительство во многих странах. Есть вероятность потерять шенгенскую визу на любой границе за поддержку агрессии против Украины.

Отстранение от международных спортивных соревнований – невозможность представлять свою страну, использовать национальные цвета или стоять на пьедестале под ее гимн.

Блокировка счетов в иностранных банках и невозможность или сложности с открытием новых. От Армении и Казахстана в Грецию, Францию ​​и Германию. Ведь открыв россиянину счет, каждое финансовое учреждение подвергает опасности всю свою операционную деятельность из-за возможных санкций.

Отказ в обслуживании. Даже большие сети отелей, работающих в некогда заполненных российскими туристами ОАЭ или Доминикане, отказываются бронировать номера для владельцев российских паспортов. Владельцы ресторанов, салонов красоты, клиник, жилья по крайней мере все чаще заявляют: россиянам вход запрещен. Более того, крупные юридические фирмы даже за большие деньги не берутся представлять интересы граждан россии – как это происходит, например, в Великобритании.

Конец европейского шопинга. Люксовые бренды отлично понимают риски нарушения санкций, поэтому не продают вещи россиянам, которые потом повезут их на свои болота. Если же удалось обмануть продавца – не получится пройти мимо «пограничника». Десятки дел и конфискация приобретенных товаров – то, что уже получили шоперы, например, на границе с Финляндией.

Напомним

Во временно занятом оккупантами Энергодаре на Запорожье коллаборанты вчера получили паспорта рф, лишь 0,05% жителей не бойкотируют российскую паспортизацию.