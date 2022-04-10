В Луганской области оккупанты обстреляли патрульных, которые развозили гумпомощь
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Лисичанске Луганской области российские оккупанты обстреляли патрульных, которые развозили местным жителям гуманитарную помощь. Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай, информирует УНН.
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"Патрульные Луганской области во время доставки продуктов и эвакуации населения из укрытий попали под обстрел. Это произошло вчера в Лисичанске в районе Стеклозавода", — написал Гайдай.
Детали
По словам главы ОВА, обстрелы рашистов не остановили патрульных. Жители отдаленных районов Лисичанска, а также поселка Павлоград под Северодонецком, получили продукты питания.
Напомним
Утром 10 апреля российские оккупанты обстреляли школу и две многоэтажки в Северодонецке.