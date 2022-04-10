На Луганщині окупанти обстріляли патрульних, які розвозили гумдопомогу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. У Лисичанську Луганської області російські окупанти обстріляли патрульних, які розвозили місцевим жителям гуманітарну допомогу. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує УНН.
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"Патрульні Луганщини під час доставки продуктів та евакуації населення зі сховищ потрапили під обстріл. Це сталося учора в Лисичанську в районі Склозаводу", — написав Гайдай.
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За словами голови ОВА, обстріли рашистів не зупинили патрульних. Жителі віддалених районів Лисичанська, а також селища Павлоград під Сєвєродонецьком, отримали продукти харчування.
Нагадаємо
Зранку 10 квітня російські окупанти обстріляли школу та дві багатоповерхівки в Сєвєродонецьку.