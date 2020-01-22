В Луганской области объявили в розыск "министра ЛНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. В Луганской области сообщили о подозрении и объявили в розыск "министра" так называемой "ЛНР". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.
"Под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области должностному лицу руководящего звена так называемой "ЛНР" заочно сообщили о подозрении по факту участия в террористической организации, совершение умышленных действий с целью насильственного изменения, свержению конституционного строя и захвата государственной власти, нарушение территориальной целостности и неприкосновенности Украины (ч .1 ст. 258, ч.1 ст. 109, ч. 2 ст.110 УК Украины). Сейчас указанное лицо объявлено в розыск", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в апреле 2015 года житель города Луганска, гражданин Украины возглавил так называемое "министерство внутренних дел" террористической организации "ЛНР" и непосредственно выполнял приказы кураторов оккупационной администрации РФ.
На сегодня указанное лицо в составе органов исполнительной власти псевдогосударственного образования "ЛНР" руководит так называемым "министерством промышленности и торговли". На него возлагается контроль за деятельностью предприятий на оккупированной страной-агрессором территории Луганской области.
Северодонецкий городской суд Луганской области удовлетворил ходатайство прокуратуры о задержании подозреваемого с целью повода для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в Луганской области до 8 лет заключения приговорили боевика "ЛНР".