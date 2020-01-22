На Луганщині оголосили у розшук "міністра ЛНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. На Луганщині повідомили про підозру та оголосили у розшук "міністра" так званої "ЛНР". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.
"За процесуального керівництва прокуратури Луганської області посадовцю керівної ланки так званої "ЛНР" заочно повідомили про підозру за фактом участі у терористичній організації, вчинення умисних дій з метою насильницької зміни, повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, порушення територіальної цілісності і недоторканності України (ч.1 ст. 258, ч.1 ст. 109, ч. 2 ст.110 КК України). Наразі зазначену особу оголошено у розшук", - сказано у повідомленні.
За даними слідства, у квітні 2015 року житель міста Луганська, громадянин України очолив так зване "міністерство внутрішніх справ" терористичної організації "ЛНР" та безпосередньо виконував накази кураторів окупаційної адміністрації РФ.
На сьогодні вказана особа у складі органів виконавчої влади псевдодержавного утворення "ЛНР" керує так званим "міністерством промисловості та торгівлі". На нього покладається контроль за діяльністю підприємств на окупованій країною-агресором території Луганської області.
Сєвєродонецький міський суд Луганської області задовольнив клопотання прокуратури щодо затримання підозрюваного з метою приводу для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, на Луганщині до 8 років ув’язнення засудили бойовика "ЛНР".