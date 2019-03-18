В Луганской области ликвидировали канал незаконной переправки мигрантов из России

Согласно сообщению, после задержания группы с 8 иностранцев, в ходе оперативных мероприятий на окраине села Рассыпное, пограничники обнаружили и задержали двух мужчин славянской внешности. Они скрывались от пограничного наряда в лесополосе. Выяснилось, что лица - граждане Украины, жители приграничья, которые и были переправщиками нелегальных мигрантов.



Во время проведения фильтрационных мероприятий было установлено, что накануне одному из задержанных украинцев, позвонил гражданин России и сообщил, что ему и его другу, необходимо будет встретить на границе восемь граждан Вьетнама и Индии, которые в дальнейшем необходимо переправить через границу и доставить в тыловые районы Украины. Он пообещал, что за это украинцы получат 650 долларов США вознаграждения.



Пограничники выяснили, что нелегальные мигранты за "проход" через украинскую границу заплатили около 3800 долларов США, большую часть которых присвоил российский организатор преступления. К тому же на мобильном телефоне одного из мигрантов выявлено медиафайлы, на которых видно документирование расчета за незаконную путешествие.



В ГПСУ отметили, что о задержании мигрантов, которые незаконно пересекли границу из России была уведомлена смежная сторона, однако несмотря на неопровержимые доказательства нарушения, россияне отказалась принимать иностранцев назад.



По факту незаконной переправки через границу восьми иностранцев начато досудебное расследование и составлены административные протоколы.



Напомним, ранее УНН сообщал, что за год в Украине обнаружили 249 групп нелегальных мигрантов.