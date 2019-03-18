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На Луганщині ліквідували канал незаконного переправлення мігрантів з Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Прикордонники Луганського загону, зі складу Об’єднаних сил, на кордоні з Росією затримали групу незаконних мігрантів з В'єтнаму та Індії, яких незаконно намагались переправити вглиб території України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.

На Луганщині ліквідували канал незаконного переправлення мігрантів з Росії

Згідно з повідомленням, після затримання групи з 8 іноземців, у ході оперативних заходів, на околиці села Розсипне, охоронці кордону виявили і затримали двох чоловіків слов’янської зовнішності. Вони переховувались від прикордонного наряду у лісосмузі. З’ясувалось, що особи - громадяни України, жителі прикордоння, і були переправниками нелегальних мігрантів.

Під час проведення фільтраційних заходів було встановлено, що напередодні одному із затриманих українців, зателефонував громадянин Росії та повідомив, що йому та його товаришу, необхідно буде зустріти на кордоні вісьмох громадян В’єтнаму та Індії, яких надалі необхідно переправити через кордон та доставити в тилові райони України. Він пообіцяв, що за це українці отримають 650 доларів США винагороди.

Прикордонники з’ясували, що нелегальні мігранти за "прохід" через український кордон заплатили близько 3800 доларів США, більшу частину яких привласнив російський організатор злочину. До того ж на мобільному телефоні одного з мігрантів виявлено медіафайли, на яких видно документування розрахунку за незаконну подорож.

У ДПСУ наголосили, що про затримання мігрантів, які незаконно перетнули кордон з Росії була повідомлена суміжна сторона, проте попри беззаперечні докази порушення, росіяни відмовилась приймати іноземців назад.

За фактом незаконного переправлення через кордон вісьмох іноземців розпочато досудове розслідування та складено адміністративні протоколи.

Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що за рік в Україні виявили 249 груп нелегальних мігрантів.

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