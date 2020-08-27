В Луганской области врач требовала взятку за подтверждение диагноза ребенку
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. На взятке в 2 тыс. грн разоблачен врач-эксперт детской психиатрии врачебно-консультативной комиссии Луганской областной детской клинической больницы, которая требовала деньги за подтверждение диагноза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.
"Под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области разоблачен врач-эксперт детской психиатрии врачебно-консультативной комиссии Луганской областной детской клинической больницы на вымогательстве и получении неправомерной выгоды от родителей малолетнего ребенка (ч. 3 ст. 368 УК)", - говорится в сообщении.
Установлено, что должностное лицо требовало неправомерную выгоду в размере 2 тыс. грн за подтверждение диагноза больному ребенку и получение заключения врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения для назначения государственной социальной помощи.
"27 августа 2020 года по результатам обыска служебного кабинета правоохранители изъяли полученные доктором денежные средства... Решается вопрос о сообщение лицу о подозрении и избрании меры пресечения", - отметили в прокуратуре.
Напомним, в Житомире будут судить майора медицинской службы, обвиняемого в вымогательстве и получении 1000 долларов США неправомерной выгоды от раненого участника боевых действий.