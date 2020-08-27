На Луганщині лікар вимагала хабар за підтвердження діагнозу дитині
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. На хабарі у 2 тис. грн викрито лікаря-експерта дитячої психіатрії лікарсько-консультативної комісії Луганської обласної дитячої клінічної лікарні, яка вимагала гроші за підтвердження діагнозу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.
"За процесуального керівництва прокуратури Луганської області викрито лікаря-експерта дитячої психіатрії лікарсько-консультативної комісії Луганської обласної дитячої клінічної лікарні на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди від батьків малолітньої дитини (ч. 3 ст. 368 ККУ)", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що службова особа вимагала неправомірну вигоду у розмірі 2 тис. грн за підтвердження діагнозу хворій дитині та отримання висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я для призначення державної соціальної допомоги.
"27 серпня 2020 року за результатами обшуку службового кабінету правоохоронці вилучили отримані медиком грошові кошти… Вирішується питання щодо повідомлення особі про підозру та обрання запобіжного заходу", - зазначили в прокуратурі.
Нагадаємо, у Житомирі судитимуть майора медичної служби, обвинуваченого у вимаганні та одержанні 1000 доларів США неправомірної вигоди від пораненого учасника бойових дій.