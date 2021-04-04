В Луганской области легковушка сбила 12-летнего ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В городе Северодонецк в результате наезда легкового автомобиля ребенок получил травмы, по факту ДТП начато досудебное расследование. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Луганской области.
Детали
Так, вчера, 3 апреля, около 13 часов в полицию поступило сообщение о том, что на перекрестке пр. Гвардейского и Космонавтов произошло ДТП.
На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что 22-летний водитель двигался по пр. Гвардейскому в направлении ул. Курчатова. Во пересечения перекрестка, совершил наезд на 12-летнего парня, который переезжал проезжую часть на самокате.
В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения, сейчас находится в больнице.
Как отметили правоохранители, данный факт внесен в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".
Дополнение
В Винницкой области 20-летний водитель иномарки в состоянии алкогольного опьянения допустил наезд на двух детей, которые двигались на велосипеде. В результате наезда дети погибли на месте происшествия.