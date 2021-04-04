На Луганщині легковик збив 12-річну дитину

Деталі

Так, вчора, 3 квітня, близько 13 години до поліції надійшло повідомлення про те, що на перехресті пр. Гвардійському та Космонавтів сталося ДТП.

На місці події слідчо-оперативна група встановила, що 22-річний водій рухався по пр. Гвардійському в напрямку вул. Курчатова. Підчас перетину перехрестя, скоїв наїзд на 12-річного хлопця, який переїжджав проїжджу частину на самокаті.

В результаті ДТП дитина зазнала тілесних ушкоджень, наразі перебуває у лікарні.

Як зазначили правоохоронці, даний факт внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Доповнення

На Вінниччині 20-річний водій іномарки в стані алкогольного сп'яніння допустив наїзд на двох дітей, які рухалися на велосипеді. Внаслідок наїзду діти загинули на місці події.