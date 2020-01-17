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В Луганской области руководитель госпредприятия организовал незаконную вырубку леса на более 11 млн гривен

Киев • УНН

 • 15057 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Прокуратура Луганской области разоблачила руководителя лесоохотничьего хозяйства, который организовал незаконную вырубку леса природно-заповедного фонда более чем 11 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области, передает УНН.

В Луганской области руководитель госпредприятия организовал незаконную вырубку леса на более 11 млн гривен

Прокуратура Луганской области и следственные ГБР сообщили о подозрении главному лесничему госпредприятия “Кременское лесоохотничье хозяйство” по ст. 246 УК Украины (незаконная порубка леса) и ч. 3 ст. 365 УК Украины (превышение служебных полномочий работником правоохранительного органа, что повлекло тяжкие последствия).

“По данным следствия, в течение 2015-2016 годов должностное лицо лесоохотничьего хозяйства подписала и выдала разрешительные документы по возможности осуществления незаконной сплошной рубки 9 тыс. деревьев сосны на территории природно-заповедного фонда. Противоправные действия работника правоохранительного органа нанесли государству более 11 млн грн материального ущерба”, — говорится в сообщении.

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Добавляется, что указанное лицо было раскрыто по материалам Управления стратегических расследований в Луганской области Департамента стратегических расследований Национальной полиции.

“Сейчас в Краматорский городской суд Донецкой области направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается”, — сообщили в прокуратуре.

Справочно в пресс-центре добавили, что подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, ВАКС назначил к рассмотрению дело по экс-замдиректору “Завод “Электротяжмаш”.

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