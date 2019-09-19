В Луганской области ФСБ пыталась завербовать жительницу Хмельницкой области - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. К правоохранителям обратилась жительница Хмельницкой, которая сообщила, что на линии разграничения на территории Луганской области ее пытались завербовать представители спецслужб РФ. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
Так представители ФСБ в пункте пропуска “Станица Луганская” без объяснения причины задержали жительницу Хмельницкой области, которая возвращалась от родственников с временно оккупированной территории Луганской области.
При этом представители иностранной спецслужбы через угрозы и шантаж попытались склонить женщину к негласному сотрудничеству. От нее требовали собирать информацию, в частности, о размещении военных объектов в регионе.
По возвращению домой женщина обратилась в СБУ и дала подробные показания о всех обстоятельствах своей вербовки и поставленных задач.
Как отметили в Службе безопасности, согласно ст. 111 Уголовного кодекса Украины государственная измена карается лишением свободы сроком до пятнадцати лет. Однако, учитывая то, что гражданка Украины не выполнила преступной задачи иностранных спецслужб и добровольно заявила стражам порядка о своей связи с ними и полученном задании, суд удовлетворил ходатайство органов следствия и освободил ее от уголовной ответственности.
Напомним, бывший работник завода “Крымский Титан” признался в том, что его завербовало российское ФСБ.