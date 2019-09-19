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На Луганщині ФСБ намагалася завербувати жительку Хмельниччини - СБУ

На Луганщині ФСБ намагалася завербувати жительку Хмельниччини - СБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. До правоохоронців звернулася жителька Хмельниччини, яка повідомила, що на лінії розмежування на території Луганської області її намагалися завербувати представники спецслужб РФ. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

Так представники ФСБ у пункті пропуску “Станиця Луганська” без пояснення причини затримали мешканку Хмельницької області, яка поверталась від родичів з тимчасово окупованої території Луганщини.

При цьому представники іноземної спецслужби через погрози та шантаж спробували схилити жінку до негласного співробітництва. Від неї вимагали збирати інформацію, зокрема, про розміщення військових об’єктів у регіоні.

Після повернення додому жінка звернулася до СБУ та надала детальні свідчення щодо всіх обставин свого вербування та поставлених завдань.

Як наголосили в Службі безпеки, згідно зі ст. 111 Кримінального кодексу України державна зрада карається позбавленням волі строком до п’ятнадцяти років. Однак, враховуючи те, що громадянка України не виконала злочинного завдання іноземних спецслужб і добровільно заявила правоохоронцям про свій зв’язок з ними та отримане завдання, суд задовольнив клопотання органів слідства і звільнив її від кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, колишній працівник заводу “Кримський Титан” зізнався у тому, що його завербувало російське ФСБ.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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