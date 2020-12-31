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В Луганской области мужчине светит "пожизненное" за неоднократное изнасилование падчерицы

Киев • УНН

 • 15946 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. В Луганской области будут судить 43-летнего мужчину, который подозревается в неоднократном изнасиловании 13-летней падчерицы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Луганской областной прокуратуры.

В Луганской области мужчине светит "пожизненное" за неоднократное изнасилование падчерицы

"Лисичанская местная прокуратура Луганской области направила в суд обвинительный акт по факту изнасилования малолетнего лица и совершение таких действий повторно (ч. Ч. 4, 6 ст.152 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по данным следствия, в течение мая-июля 2020 года 43-летний житель города дважды изнасиловал свою малолетнюю падчерицу.

"Отчим, находясь дома наедине с 13-летней девочкой, используя свое физическое превосходство и беспомощное состояние малолетней, совершал в отношении нее действия сексуального характера. В одном из случаев он изнасиловал ребенка, когда она спала", - говорится в сообщении.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. За совершение преступлений ему грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, в Кировоградской области трех подростков осудили к 8 годам заключения за изнасилование ребенка.

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