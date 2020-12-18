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Трьох підлітків засудили до 8 років ув’язнення за згвалтування дитини на Кіровоградщині

Київ • УНН

 • 49520 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 18 грудня. УНН. Кіровський районний суд у Кропивницькому оголосив вирок у справі за фактом вчинення трьома на той час неповнолітніми особами відносно малолітньої потерпілої дій сексуального характеру. Про це УНН поінформували У пресслужбі Кіровоградської прокуратури, інформує УНН.

Трьох підлітків засудили до 8 років ув’язнення за згвалтування дитини на Кіровоградщині

"Події сталися у лютому 2017 року, в обласному центрі, поблизу одного із супермаркетів. Троє неповнолітніх - дві дівчини та хлопець, вчинили щодо малолітньої дитини дії сексуального характеру", - йдеться у повідомленні.

Протиправну діяльність неповнолітніх кваліфікували за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 152 Кримінального кодексу України.

Вироком районного суду трьох неповнолітніх обвинувачених засуджено до 8 років позбавлення волі.

Триває період апеляційного оскарження вироку суду першої інстанції. Наразі сторони вирішують питання щодо подачі апеляційної скарги.

З інформації, оприлюдненої у Єдиному реєстрі судових рішень йдеться про те, що насильники обманом викликали дівчинку з дому. Завели дитину у місце, яке не освітлюється, побили, після чого хлопець зґвалтував дитину у неприродний спосіб. Його неповнолітні спільниці знімали все це на телефон. Відео потім виклали в інтернет. Подивитися на знущання, яке відбувалося за супермаркетом, запрошували й інших підлітків. Потім викликали потерпілій швидку, а самі з місця пригоди зникли. Однак їх вже зафіксували камери відеоспостереження.

Як на суді пояснили підозрювані, таким чином вони покарали потерпілу за розповсюдження пліток. Провину за те, що сталося, підлітки намагалися перекласти один на одного. Для одної з учасниць злочину це вже друга судимість.

Як повідомлялося раніше в УНН, за катування і згвалтування у поліцейському відділку у Кагарлику судитимуть 5 правоохоронців.

Українські Національні Новини

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