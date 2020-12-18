Троих подростков приговорили к 8 годам тюрьмы за изнасилование ребенка в Кировоградской области

"События произошли в феврале 2017 года, в областном центре, возле одного из супермаркетов. Трое несовершеннолетних - две девушки и парень, совершили в отношении малолетнего ребенка действия сексуального характера", - говорится в сообщении.

Противоправную деятельность несовершеннолетних квалифицировали по признакам состава уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины.

Приговором районного суда троих несовершеннолетних обвиняемых приговорили к 8 годам лишения свободы.

Продолжается период апелляционного обжалования приговора суда первой инстанции. Сейчас стороны решают вопрос о подаче апелляционной жалобы.

Из информации, обнародованной в Едином реестре судебных решений говорится, что насильники обманом вызвали девочку из дома. Завели ребенка в место, которое не освещается, избили, после чего парень изнасиловал ребенка неестественным способом. Его несовершеннолетние сообщницы снимали все это на телефон. Видео затем выложили в интернет. Посмотреть на издевательства, которое происходило за супермаркетом, приглашали и других подростков. Затем вызвали потерпевшей скорую, а сами с места происшествия скрылись. Однако их уже зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Как на суде объяснили подозреваемые, таким образом они наказали потерпевшую за распространение сплетен. Вину за то, что произошло, подростки пытались переложить друг на друга. Для одной из участниц преступления это уже вторая судимость.

Как сообщалось ранее в УНН, за пытки и изнасилование в полицейском участке в Кагарлыке будут судить 5 правоохранителей.