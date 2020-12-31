На Луганщині чоловіку світить "довічне" за неодноразове згвалтування падчірки

"Лисичанська місцева прокуратура Луганської області направила до суду обвинувальний акт за фактом зґвалтування малолітньої особи та вчинення таких дій повторно (ч. ч. 4, 6 ст.152 КК України)", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що за даними слідства, упродовж травня-липня 2020 року 43-річний мешканець міста двічі згвалтував свою малолітню падчерку.

"Вітчим, перебуваючи вдома наодинці з 13-річною дівчинкою, використовуючи свою фізичну перевагу та безпорадний стан малолітньої, вчиняв стосовно неї дії сексуального характеру. В одному з випадків він зґвалтував дитину, коли вона спала", - йдеться у повідомленні.

На даний час обвинувачений перебуває під вартою. За вчинення злочинів йому загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, на Кіровоградщині трьох підлітків засудили до 8 років ув’язнення за зґвалтування дитини.