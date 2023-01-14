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На левобережье Херсонщины враг проводит передислокацию - Генштаб

Киев • УНН

 • 372050 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. С целью усиления оборонительных возможностей своих подразделений на левобережной Херсонщине, враг проводит передислокацию. Отмечается перемещение личного состава, вооружения, военной техники и боеприпасов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

 

На левобережье Херсонщины враг проводит передислокацию - Генштаб

Цитата

“Слава Украине. Продолжаются триста двадцать пятые сутки российского широкомасштабного вторжения. Российские оккупанты, не имея успехов на поле боя, продолжают уничтожать инфраструктуру и жилье гражданского населения. Наносят удары по населенным пунктам, нарушая чуть ли не все нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Так, сегодня, российская ракета попала в жилой многоквартирный дом в городе Днепр”, — говорится в сообщении.

Детали

В общем, в течение суток, противник нанес 3 авиационных и около 50 ракетных ударов. Сегодня противник нанес массированные ракетные удары по нашей территории. Утром, зенитными управляемыми ракетами С-400 (С-300) с северного направления была атакована столица. Позже государство-террорист применило высокоточное оружие: крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555, Х-22, крылатые ракеты морского базирования “Калибр”, управляемые авиационные ракеты Х-59 по объектам критической инфраструктуры Украины.

Всего враг совершил около 28 пусков крылатых ракет различного базирования и 5 пусков управляемых авиационных ракет.

“Силами и средствами Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны уничтожено 18 крылатых ракет и 3 управляемые авиационные ракеты. Продолжается подсчет и уточнение. Кроме того, оккупанты совершили 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины. Будьте осторожны”, — информирует Генштаб.

Противник не оставляет своих намерений полностью захватить Донецкую область. С этой целью сосредотачивает основные усилия на наступательных действиях на Бахмутском направлении. Продолжаются тяжелые бои за Соледар. Наши воины круглосуточно отбивают атаки врага. Оккупанты несут большие потери.

Также противник ведет наступление на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском направлении пытается улучшить тактическое положение, а на Запорожском и Херсонском — обороняется.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений. Наступательных группировок противника не обнаружено. Республика беларусь продолжает участвовать в российской агрессии против нашего государства, предоставляя свою территорию и воздушное пространство для нанесения ударов, а также боеприпасы и материально-технические средства.

Минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Волковка и Кондратовка Сумской области и Старица, Гатище, Волчанск, Стрелечья, Терновая, Хатнее и Тополя на Харьковщине.

На Купянском направлении огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Двуречная, Орлянка, Котляровка и Крохмальное Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка на Луганщине.

На Лиманском направлении враг обстрелял районы Макеевки, Невского, Кременной и Червонопоповки Луганской области.

На Бахмутском направлении огневому поражению подверглись Спирное, Выемка, Белогоровка, Соледар, Бахмут, Дружба и Северное на Донетчине.

На Авдеевском направлении под вражеское огневое воздействие попали Красногоровка, Веселое, Авдеевка, Марьинка, Водяное и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник обстрелял Угледар, Пречистовку, Золотую Ниву и Великую Новоселку на Донетчине.

На Запорожском направлении обстрелы фиксировались возле Малиновки, Гуляйполя, Дорожнянки, Железнодорожного, Чаривного, Малой Токмачки, Степного и Плавней на Запорожье.

На Херсонском направлении обстрелам из реактивной и ствольной артиллерии подверглись Херсон и Дмитровка Николаевской области, есть пострадавшие среди мирных жителей.

С целью усиления оборонительных возможностей своих подразделений на левобережной Херсонщине, враг проводит передислокацию. Отмечается перемещение личного состава, вооружения, военной техники и боеприпасов.

“Противник продолжает ежедневно нести потери в живой силе и это сказывается. Низким, до 40 процентов, остается уровень укомплектования отдельных подразделений 3 отдельной мотострелковой бригады 1 армейского корпуса, которые расположены в районе Горловки Донецкой области. И это, несмотря на недавнее доукомплектование мобилизованными и контрактниками. Показательно, что личному составу запрещено покидать место расположения — таким образом оккупанты хоть как-то пытаются предотвратить дезертирство”, — информирует Генштаб ВСУ.

Российская оккупационная власть на временно оккупированных территориях Донецкой области пересматривает категории граждан призывного возраста, которые ранее имели так называемую “бронь”. В частности, работников экстренных и коммунальных служб уже об этом предупреждены.

Украинская авиация в течение суток нанесла 5 ударов по районам сосредоточения захватчиков, а ракетчики и артиллеристы поразили 5 таких районов и склад боеприпасов врага.

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