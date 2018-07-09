На лесопосадке под Днепром нашли мешки с деньгами
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Мешки с утилизированными деньгами нашли на Криворожском шоссе, на лесопосадке, в Днепропетровской области в субботу, 7 июля. Об этом УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепропетровской области.
"Деньги после утилизации. Утилизированные деньги разрезают на мелкие куски. Именно такой вид они и имели. Бумаги были с признаками и примечаниями НБУ. Кто был их владельцем, будут устанавливать следователи", - проинформировали в патрульной полиции.
Всего было найдено около 10-15 мешков.
Напомним, в Одессе возле мусорного бака нашли коробки с боеприпасами, которые выбросили неизвестные.