На лісопосадці під Дніпром знайшли мішки з грошима

"Гроші були після утилізації. Утилізовані гроші розрізають на дрібні шматки. Саме такий вигляд вони й мали. Папери були з ознаками і примітками НБУ. Хто був їх власником, будуть встановлювати слідчі", – проінформували у патрульній поліції.

Загалом було знайдено близько 10-15 мішків.

Нагадаємо, в Одесі біля сміттєвого баку знайшли коробки з боєприпасами, які викинули невідомі.