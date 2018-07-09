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На лісопосадці під Дніпром знайшли мішки з грошима

На лісопосадці під Дніпром знайшли мішки з грошима

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 липня. УНН. Мішки з утилізованими грошима знайшли на Криворізькому шосе, на лісопосадці, у Дніпропетровській області в суботі, 7 липня. Про це УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції Дніпропетровської області.

"Гроші були після утилізації. Утилізовані гроші розрізають на дрібні шматки. Саме такий вигляд вони й мали. Папери були з ознаками і примітками НБУ. Хто був їх власником, будуть встановлювати слідчі", – проінформували у патрульній поліції.

Загалом було знайдено близько 10-15 мішків.

Нагадаємо, в Одесі біля сміттєвого баку знайшли коробки з боєприпасами, які викинули невідомі. 

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