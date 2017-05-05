На лечении в медучреждениях Минобороны находится 81 участник АТО

"Сегодня на лечении в учреждениях здравоохранения Минобороны находится 81 военнослужащий Вооруженных сил Украины, который получил ранения во время проведения антитеррористической операции", - сказал он.

Кроме того, 7 военнослужащих проходят лечение за рубежом. В частности, трое - в Венгрии, двое - в Португалии и по одному - в Германии и США. 50 участников АТО находятся в санаторно-амбулаторных учреждениях ВСУ. Всего с начала АТО реабилитацию в военных медицинских учреждениях прошло 3 тыс. 235 военнослужащих, в частности, 275 в этом году.

Как сообщал УНН, во Львов на лечение привезли пятнадцать бойцов АТО.



