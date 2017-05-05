На лікуванні у медзакладах Міноборони перебуває 81 учасник АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Станом на сьогодні у лікувальних закладах Міноборони України перебуває 81 український військовослужбовець. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України, полковник Максим Праута, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні на лікуванні у закладах охорони здоров’я Міноборони перебуває 81 військовослужбовець Збройних сил України, який отримав поранення під час проведення антитерористичної операції", - сказав він.
Крім того, 7 військовослужбовців проходять лікування за кордоном. Зокрема, троє - в Угорщині, двоє - у Португалії та по одному - у Німеччині і США. 50 учасників АТО перебувають у санаторно-амбулаторних закладах ЗСУ. Всього з початку АТО реабілітацію у військових медичних закладах пройшло 3 тис. 235 військовослужбовців, зокрема, 275 цього року.
Як повідомляв УНН, до Львова на лікування привезли п'ятнадцять бійців АТО.