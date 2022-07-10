На Курильских островах вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой более 3 км

Детали

Шлейф распространился в юго-восточном направлении. По информации Единой дежурно-диспетчерской службы в Северо-Курильске, пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался. Угрозы жизнедеятельности населения нет.

Добавим

Эбеко расположен в северной части острова Парамушир.

Высота вулкана составляет 1156 м. Он извергается с 2016 года.