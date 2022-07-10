На Курильских островах вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой более 3 км
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Выброс пепла высотой более трех километров произошел на вулкане Эбеко, расположенном в семи километрах от Северо-Курильска на острове Парамушир. Об этом сообщает главное управление мчс россии в Сахалинской области, передает УНН.
Детали
Шлейф распространился в юго-восточном направлении. По информации Единой дежурно-диспетчерской службы в Северо-Курильске, пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался. Угрозы жизнедеятельности населения нет.
Добавим
Эбеко расположен в северной части острова Парамушир.
Высота вулкана составляет 1156 м. Он извергается с 2016 года.