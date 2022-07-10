На Курильських островах вулкан Ебеко викинув стовп попелу заввишки понад 3 км

Деталі

Шлейф поширився у південно-східному напрямку. За інформацією Єдиної чергово-диспетчерської служби у Північно-Курильську, попілопад не спостерігався, запах сірководню не відчувався. Загрози життєдіяльності населення немає.

Додамо

Ебеко розташований у північній частині острова Парамушир.

Висота вулкана становить 1156 м. Він вивергається з 2016 року.