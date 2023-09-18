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На Купянском и Лиманском направлении наблюдалось снижение вражеской активности и фактическое отсутствие штурмовых действий - Маляр

На Купянском и Лиманском направлении наблюдалось снижение вражеской активности и фактическое отсутствие штурмовых действий - Маляр

Киев • УНН

 • 136065 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Украинские войска продолжают успешно противостоять российской агрессии. На востоке страны наблюдается снижение вражеской активности на Купянском и Лиманском направлениях, также там наблюдается фактическое отсутствие штурмовых действий со стороны врага. А на юге оккупанты находятся в режиме обороны, но ВСУ очень уверенно уничтожают их оборонительный потенциал, сообщила во время телемарафона заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает УНН.

Цитата

“Если говорить о востоке, а я напоминаю, что это основное направление наступления врага и там мы преимущественно находимся в обороне, вы помните, что в новостях очень часто вы слышите Лиманское, Купянское, Марьинское, Авдеевское направления. Если говорить о Купянском и Лиманском, то в течение прошлой недели мы наблюдали снижение вражеской активности, и фактически можно говорить об отсутствии штурмовых действий со стороны врага, но были кое-где атаки, в частности это Новоселовское Луганской области на Купянском направлении отбивали наши Вооруженные силы. Преимущественно там враг все же перегруппировывается и собирает силы для того, чтобы двинуться вперед, но наши Вооруженные силы делают все, что в их силах, они готовятся, они знают о планах врага, чтобы не допустить этого и чтобы враг не смог реализовать свои задачи”, - сказала Маляр.

Она напомнила, что на Бахмутском направлении украинские войска освободили два населенных пункта: Андреевку и Клещеевку. Отметив, что это стало возможным благодаря мастерству командования ВСУ.

“В частности, если мы говорим о Бахмутском направлении, то с одной стороны продолжается наступление наших Вооруженных сил, но, с другой стороны, для этого не создавалась наступательная группировка, и там мы наступаем теми же силами, которыми мы обороняемся, и там не используются дополнительные силы и средства. И именно теми силами, которые направлены на оборону, нам удается еще и двигаться вперед. Ну и собственно за период освобождения именно под Бахмутом мы насчитываем 51 км² освобожденной украинской земли, и за прошедшую неделю уже удалось освободить еще 2 км²”, - сказала Маляр.

Также на востоке Украины, на Авдеевском и Марьинском направлениях, ситуация напряженная. Враг ведет активные наступательные действия, но наши Вооруженные силы отражают все штурмы. Хотя и россия имеет преимущество в воздухе, поэтому постоянно обстреливает эти районы с неба, но им не удается взять под контроль ни Марьинку, ни Авдеевку.

“Если в целом смотреть на картину, то наше основное направление наступления – это юг, и на юге у нас также были продвижения вперед на прошлой неделе, и в частности это Мелитопольское направление. Но вы знаете, что по всему югу враг находится в обороне, и Запорожское и Херсонское направления – это собственно там, где враг защищается от нас, и наши Вооруженные силы очень уверенно уничтожают оборонительный потенциал врага. То есть им там и защищаться очень сложно”, - подытожила Маляр.

Напомним

Силы обороны за прошедшую неделю освободили 5,2 кв. км на южном фронте. 

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